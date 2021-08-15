Роскосмос не обвиняет астронавта США в просверливании отверстия в корабле «Союз»

Об этом в Твиттере написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, отвечая на высказывание одного из пользователей. При этом гендиректор Роскосмоса сказал, что расследование причин ЧП, произошедшего в 2018 году, исключает версию о вмешательстве на Земле.

На днях агентство ТАСС опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что у астронавтки Ауньон Чанселлор на борту МКС было обнаружено заболевание, которое могло спровоцировать острый психологический кризис. После этого она могла попытаться разными способами ускорить ее возвращение на Землю.

