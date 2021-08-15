ВОЗ назвала информационным вбросом публикацию газеты Sunday Times о своем сговоре с китайскими властями

Всемирная организация здравоохранения отвергла утверждения о том, что ее специалисты, расследовавшие происхождение коронавируса, должны были изучать исключительно версию о его естественном возникновении.

Британские журналисты утверждают, что Пекин целенаправленно наращивал свое влияние на организацию после острой критики, с которой столкнулись власти Китая в связи с произошедшей в начале 2000-х вспышки атипичной пневмонии.



Доклад экспертов ВОЗ, не подтвердивший лабораторное происхождение ковида, по мнению Sunday Times, говорит о прокитайской направленности организации.