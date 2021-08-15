Под Самарой столкнулись катер и баржа. Авария произошла на Волге

Катер на большой скорости врезался в правый борт судна и перевернулся. Виновник столкновения пропал – его ищут спасатели. В транспортной прокуратуре отметили, что груженная песком баржа повреждений не имеет, разлива топлива нет. Надзорное ведомство проводит проверку.
2021-08-15T09:31:56+03:00
2021-08-15T09:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 15 августа 2021
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