Под Самарой столкнулись катер и баржа. Авария произошла на Волге

Катер на большой скорости врезался в правый борт судна и перевернулся. Виновник столкновения пропал – его ищут спасатели. В транспортной прокуратуре отметили, что груженная песком баржа повреждений не имеет, разлива топлива нет. Надзорное ведомство проводит проверку.