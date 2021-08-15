Группа военных из Афганистана попросила помощи у узбекских пограничников

Более 80 военнослужащих перешли границу, нуждающимся оказали медицинскую помощь. Об этом сообщается на сайте МИД Узбекистана. В Ташкенте сказали, что военные уже вернулись обратно. При этом дипломаты не подтвердили информацию о том, что в Узбекистан бежал единственный афганский маршал Абдул Рашид Дустум. Агентство ТАСС со ссылкой на местного журналиста сообщало, что высокопоставленный военный якобы находится в городе Термез.