Группа военных из Афганистана попросила помощи у узбекских пограничников

Более 80 военнослужащих перешли границу, нуждающимся оказали медицинскую помощь. Об этом сообщается на сайте МИД Узбекистана. В Ташкенте сказали, что военные уже вернулись обратно. При этом дипломаты не подтвердили информацию о том, что в Узбекистан бежал единственный афганский маршал Абдул Рашид Дустум. Агентство ТАСС со ссылкой на местного журналиста сообщало, что высокопоставленный военный якобы находится в городе Термез.
2021-08-15T09:30:58+03:00
2021-08-15T09:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 15 августа 2021
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