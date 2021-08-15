Власти Ирана решили ввести новый локдаун из-за очередного ухудшения ситуации с коронавирусом

Исламскую республику накрыла уже пятая по счёту волна ковида. Ряд ограничений начнёт действовать сегодня.

Автомобильное движение в Иране почти две недели, начиная с этого дня, будет запрещено. Исключение сделают лишь для грузовиков, которые перевозят еду, медицинские изделия и ряд товаров. Запрет продлится до 27 августа. Все дороги закроют. Власти будут очень строго контролировать запрет на поездки на автотранспорте, сообщили представители национального штаба по борьбе с коронавирусом. С понедельника в Иране начнёт действовать локдаун. Закроются все госучреждения, рынки, кинотеатры, рестораны, спортивные залы. Локдаун продлится как минимум до следующей субботы. Минздрав вчера сообщил, что в стране за сутки умерли 466 человек. По официальным данным за всё время пандемии в Иране зафиксировано почти 100 тысяч летальных случаев. За вчерашний день в стране выявили около 30 тысяч новых заражённых. Иранцы обвиняют правительство в медленных темпах вакцинации, чиновники со своей стороны пеняют на санкции США, из-за которых сложнее купить импортную вакцину и оперативно ввезти её в страну.

В Иране пока полностью привито около четырёх процентов населения. Людей вакцинируют препаратами из Китая, России, Индии и Британии.