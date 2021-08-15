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09:03, 15 августа 2021

Талибы взяли последний крупный город Афганистана, за исключением столицы, — Джелалабад

Местные чиновники рассказали агентству Рейтер, что глава административного центра сдал его без боя. Губернатор счел, что это был единственный способ пасти жизни мирного населения.

Газета Washington Post писала, что американские военные прогнозировали захват афганской столицы талибами в течение одного-трех месяцев. На этом фоне страны Запада, в том числе Великобритания и США начали эвакуировать свои посольства из Кабула.

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к афганскому народу. Он поблагодарил каждого, кто сейчас защищает страну от талибов:

«Из-за навязанной нам войны, наша любимая страна сталкивается с серьёзной опасностью. Я выражаю соболезнования семьям мучеников из числа гражданского населения и сил безопасности. Я восхищаюсь мужеством наших военных, которые отважно защищают свою страну, а также благодарю весь афганский народ, который твёрдо стоит на стороне сил обороны.
Следуя своей исторической миссии, я обещаю, что не позволю разрушить наше общество и ликвидировать все те достижения, которых Афганистан достиг за последние двадцать лет».

Гани подчеркнул, что государство будет всеми силами препятствовать усугублению ситуации и применению насилия в адрес граждан до тех пор, пока он остается во главе Афганистана.

* Талибан — запрещенная в России террористическая организация


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