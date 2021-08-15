В Кот-д’Ивуаре впервые за четверть века выявили случай заболевания лихорадкой Эбола

Зараженный прибыл из Гвинеи, где в начале этого года распространялся вирус. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ в связи с этим планирует оперативно развернуть в стране многопрофильную группу экспертов.

Вирус Эбола передается людям от диких животных. Самая крупная вспышка лихорадки по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Жертвами болезни стали более 11 тысяч человек.