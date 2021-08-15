Автомобили ГИБДД могут оснастить мигалками с встроенными камерами

Агентство ТАСС со ссылкой на МВД сообщает, что в светосигнальных балках, которые устанавливаю на крышах машин, предлагается разместить комплексы видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Полицейские считают, что такое оборудование поможет выявлять в транспортном потоке проблемных водителей, а также автомобили, которые числятся в угоне.