Автомобили ГИБДД могут оснастить мигалками с встроенными камерами

Агентство ТАСС со ссылкой на МВД сообщает, что в светосигнальных балках, которые устанавливаю на крышах машин, предлагается разместить комплексы видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Полицейские считают, что такое оборудование поможет выявлять в транспортном потоке проблемных водителей, а также автомобили, которые числятся в угоне.
2021-08-15T08:31:10+03:00
2021-08-15T08:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 15 августа 2021
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