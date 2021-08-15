Великобритания эвакуирует своего посла из Афганистана и сворачивает дипломатическое присутствие в стране

Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на правительственные источники. Ранее министерство обороны сообщало, что число сотрудников дипмиссии было резко сокращено, а само посольство планируется перенести в более безопасное место.

О планах Лондона стало известно на фоне стремительного наступления талибов, которые взяли под контроль все крупные города кроме Кабула. В связи с этим многие западные страны эвакуировали свои посольства.