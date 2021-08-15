Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня может объявить о досрочных выборах в парламент

Об этом со ссылкой на источники ранее сообщало агентство Reuters.

Выборы в парламент могут состояться уже 20 сентября. Как пишут СМИ, Джастин Трюдо хочет воспользоваться политическими очками, которые ему принесла успешная борьба с эпидемией, чтобы в итоге сформировать правительство большинства. Сейчас у его партии нет достаточной поддержки, поэтому премьер-министру придется полагаться на другие оппозиционные силы. Но, как пишет Reuters, оппозиция считает, что в проведении досрочных выборов нет никакой необходимости, кроме того, это может быть рискованно на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Опросы общественного мнения показывают, что Либеральной партии Канады не гарантирована та поддержка, на которую Трюдо рассчитывает. Напомню, что он стал премьер-министром в 2015 году, получив большинство в Палате общин, но спустя несколько лет потерял его после нескольких скандалов.

В Канаде высокими темпами идет вакцинация от коронавируса. Хотя бы одну дозу получили более 70% населения. За все время эпидемии в стране выявили почти 1,5 миллиона заболевших.