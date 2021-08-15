Чиновники Смольного планировали к обеспечить иммунитет двум третям сотрудников петербургских органов власти

Чиновники Смольного планировали к сегодняшнему дню обеспечить иммунитет от коронавируса двум третям сотрудников петербургских органов власти. Предприятия некоторых сфер уже превзошли этот показатель.

В число 65% служащих, которые к сегодняшнему дню должны получить иммунитет от КОВИД-19, включат не только тех, кто сделал прививку, но и переболевших. Таким образом доля вакцинированных сотрудников Смольного может быть ниже, чем работников транспорта или гостиниц. Петербургские перевозчики уже отчитались о том, что как минимум первый компонент получили более 60% персонала, причём не только городских, но и частных предприятий. Такую же цифру вакцинироавнных назвали и представители гостиничного бизнеса. При этом в Смольном формально не обязывают работников делать прививки, однако руководители подразделений несут прямую ответственность за выполнение коронавирусного постановления, которое установило необходимый показатель. За нарушение должностному лицу грозит штраф до 40 тысяч рублей.

К середине августа число вакцинированных петербуржцев превысило один миллион триста тысяч человек. Это примерно четверть населения города.