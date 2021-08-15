Рейтер: Талибы взяли без боя последний крупный город Афганистана, кроме столицы

Тем временем, США этим утром приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле. Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» на захваченный территориях притесняют женщин, рассказали жительницы Афганистана немецкой медиакомпании «Дойче велле».



По сведениям газеты Sunday Times, власти Великобритании полагают, что боевики будут контролировать весь Афганистан уже в ближайшие дни.

