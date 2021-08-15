В Латвии сегодня начинаются военные учения, которые пройдут рядом с границами России и Белоруссии.

Учения проведут пограничники и вооружённые силы Латвии. Им предстоит отработать вопросы укрепления восточной границы и борьбу с нелегальными мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в республику из соседней Белоруссии. Министр обороны Латвии назвал ситуацию на границах с Россией и Белоруссией относительно спокойной. При этом Артис Пабрикс отметил, что нужно быть готовыми к возможному увеличению нелегалов и провокаций, связанных с попытками перейти границу. Министр также напомнил, что Россия и Белоруссия через месяц начнут совместные манёвры «Запад-2021» с участием почти 13-ти тысяч военных. Манёвры пройдут на территории обеих стран. Рига этим обеспокоена. По словам главы латвийского МИДа российско-белорусские военные учения могут вылиться в инцидент с войсками НАТО в странах Прибалтики и в Польше, слова Эдгара Ринкевичса приводит газета Financial Times.

Ранее белорусский руководитель Александр Лукашенко объявил, что поручил силовикам закрыть каждый метр границы с запада и юга из-за ситуации с выдворением мигрантов, которые пытаются попасть в страны ЕС.