В Афганистане под контролем правительства осталась только столица Кабул. Этим утром, как передает агентство «Рейтер», талибы взяли без боя Джелалабад. Ранее президент Ашраф Гани поблагодарил каждого, кто защищает страну от террористов.



Тем временем, западные страны эвакуируют своих граждан из Кабула, пока его не захватила террористическая организация «Талибан». В России она запрещена.