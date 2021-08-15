Талибы взяли без боя последний крупный город в Афганистане, кроме столицы, сообщает агентство «Рейтер». Об этом стало известно около получаса назад. По словам чиновника из Джелалабада, сдаться боевикам было единственным способ сохранить жизни мирным жителям. Запрещённая в России террористическая группировка «Талибан» после вывода основных сил США и НАТО захватила без серьезного сопротивления армии почти весь Афганистан – под контролем правительственных сил остается только Кабул, откуда западные страны сейчас эвакуируют своих граждан.