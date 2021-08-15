В Японии сегодня пройдут мероприятия, приуроченные к капитуляции страны во Второй мировой войне. Неофициальная часть вызывает протесты ряда государств.

Официальная часть пройдёт в центре Токио. Власти почтут память японцев, погибших в годы Второй мировой войны. Император Нарухито проведёт мемориальную церемонию, в ней примут участие руководство страны и люди, которые потеряли на войне близких. Император призовёт молиться за погибших и выразит надежду на сохранение мира, сообщает японская пресса. Помимо официальной части мероприятия ряд политиков правых взглядов и некоторые члены правительства намерены сегодня посетить храм Ясукуни в центре японской столицы. Там хранятся памятные таблички с именами почти двух с половиной миллионов солдат и офицеров, погибших в разных войнах. Среди них есть имена 14 человек, которых после Второй мировой войны признали военными преступниками и казнили. В Китае, КНДР и Южной Корее храм считается символом японского милитаризма, от которого эти страны больше всего пострадали. Там называют посещение святилища официальными лицами оправданием японской агрессии и возмущаются почестями, которые оказывают военным преступникам.

Все мероприятия как обещают власти пройдут с соблюдением ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.