В Пхеньяне сообщили, что президент России поздравил лидера КНДР с Днем освобождения Кореи. Памятная дата завершения колониального правления Японии отмечается на всем Корейском полуострове, но о поздравлениях российского лидера Владимира Путина в Сеуле не сообщали. На сайте Кремля информации о таких телеграммах нет.
2021-08-15T06:03:52+03:00
2021-08-15T06:03:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2887466-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:03, 15 августа 2021
Загрузка комментариев...