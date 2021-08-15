В Пхеньяне сообщили, что президент России поздравил лидера КНДР с Днем освобождения Кореи. Памятная дата завершения колониального правления Японии отмечается на всем Корейском полуострове, но о поздравлениях российского лидера Владимира Путина в Сеуле не сообщали. На сайте Кремля информации о таких телеграммах нет.