В Московском регионе сегодня истекает срок, отведенный компаниям для обязательной вакцинации сотрудников. Ее ввели в середине июня – столица стала первым регионом, который установил такие требования в отношении предприятий сферы услуг и госучреждений.

Штраф до миллиона рублей грозит компаниям, провалившим вакцинацию 60% сотрудников. Но, судя по данным столичной мэрии, таких будет не много. В целом, предприятия в дедлайн уложились. Всего обе дозы вакцины получили более 3,5 миллионов москвичей, отчитываются в мэрии. Лидером в Москве стала сфера здравоохранения, где привито более 70% работников. Следом идут образовательные учреждения, потом компании сфер спорта, отдыха и развлечений и, наконец, общепит, где все же смогли преодолеть планку, установленную властями. Сами работодатели с этого дня вправе отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются привиться без уважительной причины. Ранее власти Москвы отменили обязательную дистанционную работу для 30% персонала предприятий, а до этого – перчаточный режим и цифровые коды. Эксперты опасаются, что на фоне завершения обязательной вакцинации, новостей об улучшении ситуации и снятии ограничений, темпы прививочной кампании могут пойти на спад.

В столице, если верить данным оперативного штаба, после резкого роста заболеваемости из-за третьей волны коронавируса постепенно снижаются темпы прироста инфицированных. В день в среднем выявляется 2,5 тысячи новых случаев.