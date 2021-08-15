Президент Владимир Путин назвал беспрецедентным масштаб стихийных бедствий в России. По его словам, это говорит о важности проблемы изменения климата.



Ранее эксперт ООН выпустили доклад о глобальном потеплении с призывом к правительствам сокращать выбросы углекислого газа.