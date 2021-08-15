Жертвами взрыва резервуара с топливом в Ливане, по данным организации «Красный Крест», стали не менее 20 человек. По сведениям телеканала «Аль-Арабия», раненых может быть около сотни. Взрыв прогремел на северо-западе страны. Что стало причиной, пока неизвестно.