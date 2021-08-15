Жертвами взрыва резервуара с топливом в Ливане, по данным организации «Красный Крест», стали не менее 20 человек. По сведениям телеканала «Аль-Арабия», раненых может быть около сотни. Взрыв прогремел на северо-западе страны. Что стало причиной, пока неизвестно.
2021-08-15T06:32:00+03:00
2021-08-15T06:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 15 августа 2021
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