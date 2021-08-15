Спасатели на Камчатке из-за густого тумана приостановили поиски погибших при крушении вертолета

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Тела ищут в Курильском озере. Вертолет с туристами упал в воду в четверг. На его борту были три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили. Нашли четырех погибших.

