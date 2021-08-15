Россия примет ответные меры, если Великобритания откажет в визах российским журналистам, заявили в МИДе

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что непродление визы корреспонденту «Би-би-си» Саре Рейнсфорд никак не связано с ее вопросами главе Белоруссии Александру Лукашенко. В интервью телеканалу «Дождь» Захарова объяснила такой шаг дискриминацией российских журналистов, но кто именно был лишен британской визы, не сказала. Сара Рейнсфорд отметила, что прожила в России треть жизни – в страну он приехала в начале «нулевых». Последний раз британского журналиста высылали из России 10 лет назад – это был корреспондент газеты «Гардиан» Люк Хартинг.

