Британская газета Sunday Times пишет о тайном соглашении между Всемирной организацией здравоохранения и Китаем

Газета утверждает, что по требованию Пекина эксперты, которые приезжали в страну, не стали изучать версию о происхождении коронавируса из китайской лаборатории. Как передает ТАСС, в руководстве Всемирной организации здравоохранения отрицают подобные договоренности и назвали статью информационным вбросом.

