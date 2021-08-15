Газета Hill пишет, что у России возникнет искушение посмеяться над США из-за Афганистана, но веселье будет коротким

Захват страны талибами приведет к драматическим последствиям для региона и другим государствам придется засучить рукава и взяться за работу, сказал изданию бывший дипломат. Другие эксперты отметили, что успехи афганских боевиков могут воодушевить противников Америки. Движение «Талибан», которое в России признано террористическим и запрещено, контролирует уже почти все крупные города Афганистана, кроме Кабула.