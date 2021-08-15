Газета Hill пишет, что у России возникнет искушение посмеяться над США из-за Афганистана, но веселье будет коротким

Захват страны талибами приведет к драматическим последствиям для региона и другим государствам придется засучить рукава и взяться за работу, сказал изданию бывший дипломат. Другие эксперты отметили, что успехи афганских боевиков могут воодушевить противников Америки. Движение «Талибан», которое в России признано террористическим и запрещено, контролирует уже почти все крупные города Афганистана, кроме Кабула.
2021-08-15T04:19:42+03:00
2021-08-15T04:19:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:19, 15 августа 2021
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