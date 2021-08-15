В Турции при крушении Бе-200, как передает ТАСС, погиб летчик-испытатель этого самолета Евгений Кузнецов

Это подтвердили агентству в «Первом канале», который ранее снял о пилоте документальный фильм. Катастрофа произошла накануне. Как сообщили в Минобороны, самолет, который тушил в Турции лесные пожары, разбился при заходе на посадку. Погибли пять россиян и трое граждан Турции. Президент России Владимир Путин поручил посмертно наградить погибших российских военных.

