В Москве сегодня истекает срок подачи сведений о вакцинации для ряда учреждений и фирм

Отчитаться о том, что 60% сотрудников привиты вторым компонентом, должны предприятия сферы услуг, торговли, ЖКХ, транспорта, культуры, а также органы власти и подведомственные организации. В пятницу мэр Сергей Собянин отменил требование, чтобы 30% сотрудников работали удаленно.