В Москве сегодня истекает срок подачи сведений о вакцинации для ряда учреждений и фирм

Отчитаться о том, что 60% сотрудников привиты вторым компонентом, должны предприятия сферы услуг, торговли, ЖКХ, транспорта, культуры, а также органы власти и подведомственные организации. В пятницу мэр Сергей Собянин отменил требование, чтобы 30% сотрудников работали удаленно.
2021-08-15T03:20:49+03:00
2021-08-15T03:20:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2887440-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:20, 15 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Применение авиации, аналогичной той, что РФ отправляет в Грецию и Турцию, для тушения пожаров в Якутии пока невозможна Это признал глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания у президента Владимира Путина. Мешает этому сильная задымленность в районе бедствия – отправить самолеты можно будет, как только улучшится видимость, ориентировочно это произойдет через 2 дня