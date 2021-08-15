МИД Польши пообещал ответить симметрично на отзыв главы дипмиссии Израиля

В ведомстве заявили, что такой шаг наносит серьезный ущерб отношениям двух стран. Накануне поверенному в делах посольства в Варшаве поручили немедленно вернуться домой для бессрочных консультаций. Власти Израиля подвергли резкой критике закон, который накануне подписал президент Польши Анджей Дуда. Поправки фактически лишают возможности потомков жертв Холокоста вернуть имущество, которое нацисты отобрали у евреев во время войны, а затем оно было конфисковано польскими властями.