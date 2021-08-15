На Камчатке возобновили поиски погибших в результате крушения вертолета с туристами

Водолазы ищут тела в Курильском озере в Кроноцком заповеднике. Вертолет Ми-8 упал в четверг. Его нашли на глубине 110 метров. На борту были три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, тела троих найдены, еще пять числятся пропавшими без вести.

