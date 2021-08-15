Бывший командующий войсками США в Афганистане раскритиковал вывод американских сил

Этот трагический уход станет катализатором неверных оценок со стороны противников Америки и будет способствовать опасной уверенности, что военная мощь США и воля защищать союзников ослабевает, сказал газете Hill генерал Дэвид Барно. Издание со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента также отмечает, что у России и Китая возникнет желание посмеяться над США, но веселье будет коротким, потому что завоевание Афганистана талибами будет иметь драматические последствия. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.