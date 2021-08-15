Власти Великобритании, как пишет Sunday Times, опасаются, что боевики захватят Кабул уже через несколько дней

По сведениям газеты, срочно готовится эвакуация посла и других сотрудников британской дипмиссии. По словам источников, вывезти собираются всех, потому что нет никакой уверенности, что талибы будут соблюдать какие-либо гарантии. Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» после вывода основных войск США и НАТО захватила почти все крупные города Афганистана, кроме Кабула.