Футболисты московского «Спартака» первый раз в сезоне победили в домашнем матче

Встреча с клубом «Урал» из Екатеринбурга завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Роман Зобнин. Как передает ТАСС, болельщики «Спартака» вывесили на трибунах несколько баннеров с критикой в адрес руководства и игроков, а также скандировали нецензурные кричалки. На старте сезона команда Руя Витории потерпела четыре поражения в пяти матча