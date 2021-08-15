Футболисты московского «Спартака» первый раз в сезоне победили в домашнем матче

Встреча с клубом «Урал» из Екатеринбурга завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Роман Зобнин. Как передает ТАСС, болельщики «Спартака» вывесили на трибунах несколько баннеров с критикой в адрес руководства и игроков, а также скандировали нецензурные кричалки. На старте сезона команда Руя Витории потерпела четыре поражения в пяти матча
2021-08-15T02:06:02+03:00
2021-08-15T02:06:02+03:00
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02:06, 15 августа 2021
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