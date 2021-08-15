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02:05, 15 августа 2021

Власти Гаити сообщили, что количество жертв землетрясения превысило 300 человек

Раненых почти две тысячи, передает агентство «Франс Пресс». Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. Соседние страны предложили помощь.


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