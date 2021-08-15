Власти Гаити сообщили, что количество жертв землетрясения превысило 300 человек

Раненых почти две тысячи, передает агентство «Франс Пресс». Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. Соседние страны предложили помощь.
2021-08-15T02:05:39+03:00
2021-08-15T02:05:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 15 августа 2021
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