Руководство Всемирной организации здравоохранения отрицает сообщения о тайном соглашении с Китаем

Как утверждает британская газета Sunday Times, ВОЗ якобы ранее договорилась с Пекином о том, что ее эксперты будут изучать исключительно версию о естественном происхождении коронавируса. При этом есть и вторая версия – о том, что вирус, ставший причиной пандемии, сбежал из лаборатории в китайском городе Ухань. Статью, которая была опубликована этой ночью, во Всемирной организации здравоохранения назвали информационным вбросом.