Руководство Всемирной организации здравоохранения отрицает сообщения о тайном соглашении с Китаем

Как утверждает британская газета Sunday Times, ВОЗ якобы ранее договорилась с Пекином о том, что ее эксперты будут изучать исключительно версию о естественном происхождении коронавируса. При этом есть и вторая версия – о том, что вирус, ставший причиной пандемии, сбежал из лаборатории в китайском городе Ухань. Статью, которая была опубликована этой ночью, во Всемирной организации здравоохранения назвали информационным вбросом.
2021-08-15T02:05:18+03:00
2021-08-15T02:05:18+03:00
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02:05, 15 августа 2021
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