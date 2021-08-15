США вернут в Афганистан 4 тысячи военных, сообщили в Пентагоне

Еще тысяча уже находится в столице страны. Как заявил президент Джо Байден, военные обеспечат безопасную эвакуацию американского посольства и других дипмиссий, а также афганцев, которые помогали иностранным войскам. Эвакуировать своих граждан из Кабула намерены и другие западные страны из-за наступления боевиков. Запрещенная в России террористическая организация «Талибан», по некоторым данным, контролирует уже почти 90% территории Афганистана. Ранее страну покинули основные боевые подразделения США и НАТО после 20 лет войны.
2021-08-15T02:04:52+03:00
2021-08-15T02:04:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 15 августа 2021
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