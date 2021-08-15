При крушении Бе-200 в Турции, как передает ТАСС, погиб известный российский летчик Евгений Кузнецов

Это подтвердили его родные, сказала агентству Наталья Гугуева, автор документального фильма «Первого канала» о пилоте. Евгений Кузнецов был главным героем ленты «Форсаж. Возвращение» о российских военных летчиках. Он возглавлял центр боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации и участвовал в испытаниях самолета-амфибии Бе-200. Такой же российский самолет, который участвовал в тушении пожаров, разбился накануне в Турции. Погибли пять россиян и трое граждан Турции.
2021-08-15T02:04:25+03:00
2021-08-15T02:04:25+03:00
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02:04, 15 августа 2021
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