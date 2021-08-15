Фильм россиянина Дмитрия Геллера «Хозяйка Медной горы» получил приз на фестивале анимационного кино на Кипре

Жюри отметило выразительное использование бумажных кукол в захватывающей народной притче, передает ТАСС. Победителем стал созданный французским аниматором Исмаэлем Жофруа Шандути фильм «Мальбек», рассказывающий о теракте 2016 года в брюссельском метро.
2021-08-15T01:13:08+03:00
2021-08-15T01:14:05+03:00
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01:13, 15 августа 2021
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