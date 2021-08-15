Следственный судья по делу об убийстве президента Гаити отказался от этой работы

Матье Шанлат сказал местным СМИ, что у него нет достаточно средств, чтобы обеспечить безопасность его cемьи. Ранее местные СМИ сообщали об убийстве одного из сотрудников правоохранительных органов, который участвовал в расследовании. Президент Гаити Жовенель Моиз в начале июля был застрелен в своей резиденции. Власти заявили, что нападение совершила группа наемников из Колумбии.