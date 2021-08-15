Израиль отозвал главу своей дипмиссии из Польши из-за закона о реституции

В страну должен немедленно отбыть поверенный в делах. Новый посол, который должен был отправиться в Варшаву, на данном этапе в Польшу не поедет, сообщили в израильском МИДе. Глава ведомства Яир Лапид заявил, что Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества. Накануне польский президент Анджей Дуда подписал закон, который фактически лишает потомков жертв Холокоста права на возврат имущества, конфискованного у евреев во время войны нацистами и после войны — польскими властями.