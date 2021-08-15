Президент США Джо Байден выступил в защиту продолжения вывода войск из Афганистана

По его словам, если афганские военные не смогут удержать страну, то продолжение присутствия американцев не изменит ситуацию. Байден вновь подчеркнул, что за 20 лет войны США потратили около триллиона долларов, обучили более 300 тысяч афганских сотрудников сил безопасности и обеспечили их современным оружием и техникой. По сообщениям иранских СМИ, запрещенная в России террористическая организация «Талибан» контролирует уже 90% территории Афганистана.