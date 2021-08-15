Президент Владимир Путин поручил посмертно наградить российских военных, которые погибли накануне в Турции

При заходе на посадку разбился российский самолет Бе-200, который тушил в Турции лесные пожары. Как сообщили в Минобороны России, на его борту были пять российских военнослужащих и трое граждан Турции. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства в Анкаре.