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00:07, 15 августа 2021

Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 227 человек

Об этом сообщает в своем твиттер-аккаунте агентство AFP со ссылкой на местные власти. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 125 км от столицы Порт-о-Пренс. Объявлялась угроза цунами, позже ее сняли.

Первоначально сообщалось о 29 жертвах. Премьер-министр объявил режим чрезвычайного положения.
В российском посольстве на острове говорят, что пока не фиксировали в связи с землетрясением запросов на помощь от соотечественников.

Стоит отметить, что в прошлый раз, когда на острове разразилось землетрясение, в январе 2010-го, оно было даже чуть меньшей магнитуды – 7,0 – и тогда погибли, только по официальным данным, 222 с лишним тысячи человек.


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