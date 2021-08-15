Боевики запрещенного в России движения «Талибан» контролируют уже 90 процентов территории Афганистана

Это подсчеты иранской телерадиовещательной корпорации ИРИБ, чей корреспондент находится в столице центральноазиатского государства. По его данным, правительственные войска сейчас контролируют только сам Кабул и одноименную провинцию вокруг него.

На этой неделе талибы развили такое стремительное наступление, что разом взяли крупнейшие после столицы города Герат и Кандагар. Ранее сегодня стало известно и о падении города Мазари-Шариф, дающем контроль над границей с Узбекистаном.

Талибы начали устанавливать ограничения в захваченных областях Афганистана. Особенно для журналистов и женщин. Жительницы Афганистана рассказали в интервью каналу «Дойче Велле», что им запрещают носить определённую одежду и выходить на улицы без сопровождения мужчины:

«Во времена правления Талибана моя мать пошла со мной купить мне мороженое. Я стала свидетелем того, как талибы избили мою мать только за то, что она на пару минут открыла своё лицо. Я никогда не забуду чувство беспомощности… Я тогда была маленьким ребёнком. Сегодня я снова опасаюсь, что если Талибан придёт к власти, мы вернёмся к тем же тёмным временам.

Никому не разрешается ходить на рынок без сопровождения мужчины. Если выходишь с ним, то всё нормально. Но что будет с теми, кому не с кем выйти из дома, ведь многие женщины потеряли своих молодых мужей, и теперь некому заботиться о них. Как они смогут продолжать свою повседневную жизнь?

Мы на грани потери всего. Я действительно потеряла надежду, и в эти дни я просто пытаюсь собрать своих подруг вместе, чтобы мы могли сесть и поделиться своими планами на будущее. Потому что если придут талибы, никто из нас не выживет.Мне больше нечего сказать. Я знаю, что нас убьют».

Также талибы проверяют телефоны жителей и подвергают наказанию, если в них находят запрещённые с их точки зрения вещи.

Талибы обещают не трогать иностранных дипломатов, но те все равно эвакуируются из Кабула. На предложение правительства поделиться властью в обмен на отказ от боевых действий талибы отвечают решительным отказом, требуя установления эмирата на всей территории страны. Вчера генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что ситуация в Афганистане вышла из-под контроля.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ