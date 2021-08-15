В Якутии, не унимаются небывалые лесные пожары

Глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным запросил дополнительные полномочия для борьбы с огнем. Сам Путин подтвердил, что получает доклады по ситуации в Якутии регулярно. Ранее стало известно, что полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев вылетели в Намский район, в котором сейчас отмечается наиболее тяжелая обстановка с лесными пожарами. Трутнев также запросил у данные о площади возгорания у Роскосмоса. И отметил, что прежде всего от огня нужно защитить населенные пункты.

Применение авиации, аналогичной той, что Россия отправляет в Грецию и Турцию, для тушения пожаров в Якутии, по мнению МЧС, пока невозможна. Мешает этому сильная задымленность в районе бедствия – отправить самолеты можно будет, как только улучшится видимость, ориентировочно это произойдет через 2 дня. Тем временем выгоревшая площадь в регионе превысила 7 млн гектаров – это площадь таких стран, как Ирландия, Чехия или Грузия.