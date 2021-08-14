Дуров объявил, что в 2020 году Telegram был на седьмом месте по количеству скачиваний среди всех мобильных приложений

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что в прошлом году тот был на седьмом месте по количеству скачиваний среди всех мобильных приложений мира. Об этом Дуров рассказал, выступая в своем телеграм-канале в восьмую годовщину со дня запуска мессенджера. Также Дуров поблагодарил всех пользователей телеграма за доверие и пообещал и дальше совершенствовать.
2021-08-14T23:06:02+03:00
2021-08-14T23:06:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 14 августа 2021
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