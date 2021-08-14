ЦСКА обыграл «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

Встреча в 4-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:1. Для «Ростова» это второй матч при тренере Юрии Семине – он сменил Валерия Карпина, который стал главным тренером национальной футбольной сборной.

Также сегодня вечером московское «Динамо» проиграло грозненскому «Ахмату» со счетом 2:1 в третьем туре РПЛ – эта игра проходила в столице Чечни. Для «Динамо» это первое поражение в сезоне.

В следующем туре 21-го августа «Ахмат» встретится с ЦСКА, а Динамо – с екатеринбургским «Уралом».

