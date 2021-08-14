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23:03, 14 августа 2021

Во Франции в уличных акциях протеста против цифровых ковидных пропусков приняли участие свыше 200 тысяч человек

Во Франции в уличных акциях протеста против введения так называемых цифровых ковидных пропусков приняли участие свыше 200 тысяч человек по всей стране, сообщает радио BFM. На столицу из этого количества приходится лишь менее 15000. В ходе разгона протестов один полицейский получил легкие травмы. 11 человек задержаны.
В стране с 9-го августа действует система, при которой все совершеннолетние французы без специального цифрового пропуска де-факто не могут пользоваться никакими общественными местами и транспортом. Чтобы получить такой пропуск, нужно либо быть привитым, либо недавно переболевшим, либо постоянно за свой счет сдавать все новые и новые тесты на ковид.
Сегодня как раз заканчивается первая неделя работы паспортов, в течение которой власти обещали никого не штрафовать.


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