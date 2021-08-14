В Киеве члены праворадикального движения «Национальный корпус» избили журналиста, сообщает местное издание «Страна»

Речь идет о корреспонденте издания «Буква» Александре Кужельном. Его избили после митинга у офиса президента – радикалы обвиняют власти в «сдаче национальных интересов». Правоохранители разогнали их слезоточивым газом, в ответ и протестующие бросались петардами и дымовыми шашками.