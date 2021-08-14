Боевики запрещенного в России движения «Талибан» контролируют уже 90 процентов территории Афганистана

Это подсчеты иранской телерадиовещательной корпорации ИРИБ, чей корреспондент находится в столице центральноазиатского государства. По его данным, правительственные войска сейчас контролируют только сам Кабул и одноименную провинцию вокруг него.

На этой неделе талибы развили такое стремительное наступление, что разом взяли крупнейшие после столицы города Герат и Кандагар. Ранее сегодня стало известно и о падении города Мазари-Шариф, дающем контроль над границей с Узбекистаном.

Талибы обещают не трогать иностранных дипломатов, но те все равно эвакуируются из Кабула. На предложение правительства поделиться властью в обмен на отказ от боевых действий талибы отвечают решительным отказом, требуя установления эмирата на всей территории страны. Вчера генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что ситуация в Афганистане вышла из-под контроля.