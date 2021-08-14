В России третий день подряд обновляется абсолютный максимум смертей от ковида за сутки по данным оперативного штаба

Теперь этот показатель достиг 819-ти человек. Наибольшее число по-прежнему в Москве и Петербурге (около 50 в обоих случаях), далее идут, Иркутская, Ростовская и Нижегородская области, а также Краснодарский край.

Суточный прирост новых случаев второй день держится выше 22000 человек, при этом чиновники говорят о стабилизации ситуации.

В общей сложности по данным штаба с начала пандемии от ковида умерли почти 170 тысяч россиян. Интернет-издание «Медиазона», ссылаясь на данные Росстата и вице-премьера Татьяны Голиковой, называло цифру избыточной смертности за тот же период в 630 тысяч человек.