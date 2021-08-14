Власти Гватемалы вводят чрезвычайное положение из-за распространения дельта-штамма коронавируса

Введение новых мер анонсировал президент страны Алехандро Джамматтеи.

Министерство здравоохранения считает, что режим ЧС нельзя откладывать. Нужно принять меры по сдерживанию распространения вируса. Поездки будут ограничены с 22:00 до 4 часов утра, за исключениями, которые будут установлены в моем постановлении. Дельта-штамм очень заразен. Он вызывает новые масштабные вспышки, и правительства многих стран были вынуждены ввести новые ограничения для своего населения. И Гватемала не станет исключением.

Ознакомиться с исключениями можно будет в воскресенье, когда в официальной газете будет опубликовано постановление президента.